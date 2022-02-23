Вінничани вчилися стріляти та діяти в екстремальних умовах. Збори проводять в рамках навчань з військової підготовки, які організував міський освітньо-аналітичний центр допомоги ветеранам АТО/ООС, членам їх сімей та сім'ям загиблих. Загалом курс тривав 2 тижні. Участь взяли півтори сотні людей.

Фото: Суспільне Вінниця

Стрільби для цивільних організували на території приватного стрілецького клубу. Стріляють з аналога автомата Калашнікова. Аби навчитися правильно користуватися зброєю, одного заняття замало, розповідає інструктор Сергій.

"Стрільба в реальному життя — це стрес. Потрібно вчитися, тоді можна буде розраховувати на результат при стрільбі", — каже інструктор Сергій.

Фото: Суспільне Вінниця

За словами очільника міського освітньо-аналітичного центру допомоги ветеранам АТО/ООС, членам їх сімей та сім'ям загиблих Олега Климбовського, два тижні проводили лекції для 150 учасників. Тепер відпрацьовували знання на практиці.

"Люди, які в нас навчаються, розуміють, що їхні вміння і знання стануть у пригоді, при захисті Батьківщини, чи в Збройних силах, чи в цивільному житті", — каже Олег Климбовський.

Фото: Суспільне Вінниця

Також для учасників розгорнули локацію, де навчали надавати першу домедичну допомогу та як діяти в екстремальних умовах.

Базові знання з військової підготовки можуть врятувати життя, розповідає інструктор з виживання в умовах автономного існування Максим Косенко.

"Ми даємо їм мінімальні знання. Якщо ви потрапили в умови автономного існування, треба уникати зустрічі з супротивником. Ми хочемо, щоб в людей з'явилась впевненість у власних силах", — каже Максим Косенко.

Павло Потапенко працює в IT-сфері. Каже, зброю у руках тримав лише у школі, тому вирішив поновити знання.

"Навчаюся, щоб в критичний момент менше витрачав часу, щоб було більше користі від мене", — учасник навчань Павло Потапенко.

Фото: Суспільне Вінниця

Вперше стріляє Оксана Бровчук. За фахом жінка соцпрацівниця.

"Це основні знання. Якщо я йшла з нульовим багажем знань, то тепер я розумію, що можна робити в медицині і як користуватися зброєю", — розповіла Оксана Бровчук.

Наступні навчання проведуть за кілька днів, каже Климбовський. Триватимуть вони тиждень.

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