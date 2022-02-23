Дітей навчають безпеці. У миколаївській школі відбулись комплексні навчання

23 лютого для учнів школи №56 співробітники Нацполіції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та товариства "Червоного Хреста" організували низку майстер-класів з безпеки та провели навчальну евакуацію.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла директорка школи №56 Ольга Мазур.

За словами Ольги Мазур, від початку 2022 року школярі та персонал цього закладу евакуювали шість разів через повідомлення про псевдомінування. У 39 класах школи навчаються 1 144 дитини. Евакуація учнів відбулась за алгоритмом, наданим фахівцями Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — через чотири виходи.

Фото: Валентини Гурової/Суспільне Миколаїв Евакуація дітей зі школи

"Якщо ми отримували повідомлення про замінування закладу, то ми зразу ж проводили перевірку, згідно з алгоритмом приміщень школи, на виявлення якихось небезпечних предметів. Діти знають і дорослі правила евакуації, як поводитись під час евакуації термінової, яким чином і куди їм рухатись", — сказала Ольга Мазур.

Як розповіла речниця ГУ ДСНС у Миколаївській області Ілляна Пацюк, подібні заходи для учнів шкіл Миколаєва та області організовують регулярно.

"Схеми, зважаючи на теперішню ситуацію, я маю на увазі політичну, доповнюються ще елементами евакуації, сигнал "Увага всім!", крім того долучаються до цього захисні споруди, тривожні валізи і необхідні при евакуації речі", — розповіла Ілляна Пацюк.

Фото: Валентини Гурової/Суспільне Миколаїв Розповіли і показали вибухонебезпечні предмети

Вибухотехніки Нацполіції та ДСНС показали учням школи різні варіації вибухових пристроїв часів минулих війн та тих, які використовуються нині. Увагу дітей акцентували на тому, що не можна чіпати будь-які незнайомі речі та предмети, які вони бачать на вулиці.

"Нам показали на практиці, які бувають вибухівки, їх типи, види та які після них бувають наслідки. Але найбільше мене вразило те, в яких речах вони можуть бути сховані, про деякі я навіть не здогадувалась", — розповіла учениця школи Анастасія Скорук.

Під час навчань з домедичної допомоги школярам розповіли про алгоритм надання допомоги та показали, як проводиться серцево-легенева реанімація до приїзду швидкої.

Фото: Світлани Вовк/Суспільне Миколаїв Під час навчання з домедичної допомоги

Співробітниця Миколаївської обласної організації товариства "Червоного Хреста" Анна Базіляк розказала, що знання домедичної допомоги можуть не тільки зберегти життя, але й вберегти від загроз, які можуть виникнути у майбутньому.

За словами Ілляни Пацюк від початку 2022 року відбулось понад двадцять навчань у школах. Такий комплексний захід за участі рятувальників, вибухотехніків, поліцейських та медичних працівників провели вперше.

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