Близько трьох тисяч переселенців готові прийняти на Полтавщині - ОДА

На Полтавщині у разі загострення ситуації зможуть прийняти близько трьох тисяч внутрішньопереміщених осіб. Про це під час брифінгу повідомив т.в.о. голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін.

Зокрема, у Полтавській громаді зможуть приймати у готелях та у міських таборах відпочинку, розповів під час брифінгу голова Полтавської громади Олександр Мамай.

«У нас зараз готелі напівпорожні. І уже починається проведення консультацій з керівниками цих готелів. Кожен готель, коли приймає туристів, приймають із харчуванням (це сніданок). І за необхідності обід чи вечеря. Кошти на це будуть виділені на найближчій сесії», – повідомив Олександр Мамай.

Він додав, що у табори відпочинку зможуть заселити внутрішньопереміщених осіб, коли стане тепліше, бо поки там вимкнене опалення.

Суспільне Полтава Брифінг в Полтавській обласній адміністрації

За словами полтавського міського голови, рішення щодо кількості людей, яких прийматимуть, ухвалюватиме керівництво центрального штабу та обласного.

«Визначено більше трьох тисяч місць у разі загострення ситуації, де ми зможемо прийняти на території Полтавської області», – повідомив Дмитро Лунін.

Окрім Полтави, їх також планують розміщувати у Кременчуці.

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