Близько трьох тисяч переселенців готові прийняти на Полтавщині - ОДА

На Полтавщині у разі загострення ситуації зможуть прийняти близько трьох тисяч внутрішньопереміщених осіб. Про це під час брифінгу повідомив т.в.о. голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін.
Зокрема, у Полтавській громаді зможуть приймати у готелях та у міських таборах відпочинку, розповів під час брифінгу голова Полтавської громади Олександр Мамай.
«У нас зараз готелі напівпорожні. І уже починається проведення консультацій з керівниками цих готелів. Кожен готель, коли приймає туристів, приймають із харчуванням (це сніданок). І за необхідності обід чи вечеря. Кошти на це будуть виділені на найближчій сесії», – повідомив Олександр Мамай.
Він додав, що у табори відпочинку зможуть заселити внутрішньопереміщених осіб, коли стане тепліше, бо поки там вимкнене опалення.
За словами полтавського міського голови, рішення щодо кількості людей, яких прийматимуть, ухвалюватиме керівництво центрального штабу та обласного.
«Визначено більше трьох тисяч місць у разі загострення ситуації, де ми зможемо прийняти на території Полтавської області», – повідомив Дмитро Лунін.
Окрім Полтави, їх також планують розміщувати у Кременчуці.
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