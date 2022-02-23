У Миргороді на Полтавщині представили нового керівника районного відділу поліції. Ним став підполковник Віталій Ярмолюк. Про це Суспільному розповіла речниця поліції Полтавщини Поліна Ларіна.

Наказ про призначення керівника Миргородського райвідділу оприлюднив начальник обласної поліції Євген Рогачов 22 лютого, а підписали документ 18 лютого.

До переведення на Полтавщину Віталій Ярмолюк працював заступником начальника слідчого управління поліції Черкащини, а перед цим – на різних посадах у поліції Вінницької області.

Фото: ГУ НП у Полтавській області Підполковник Віталій Ярмолюк

Згідно з декларацією, яку Віталій Ярмолюк подавав торік, він має у власності легковий автомобіль "Ford" 1998-го року випуску, має право на користування автівкою "BMW" 2010-го року випуску.

Також поліцейський має право користування квартирою розміром 68,1 квадратних метра, нежитлового приміщення площею 21,4 квадратних метра, а також – місця у гуртожитку.

Згідно з декларацією, за рік Віталій Ярмолюк отримав понад 295 тисяч гривень зарплати у головному управлінні нацполіції Вінницької області. Готівкою поліцейський мав 280 тисяч гривень. Крім того, зокрема, у жовтні 2021-го задекларував отримання у подарунок 240 тисяч гривень.

Що відомо:

Попереднім керівником Миргородського райвідділу із початку 2020-го року був Андрій Тюков. Згодом його перевели працювати в іншу область.

Близько пів року після звільнення Андрія Тюкова на посаді тимчасово виконувача обов'язків керівника працював майор поліції Сергій Сергієнко. Нині він заступник керівника райвідділу, розповіла речниця поліції Полтавщини Поліна Ларіна.

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