Школярам Херсонщини подовжили дистанційне навчання до 28 лютого. Таке рішення прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.

Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

Відновлять навчання у всіх закладах освіти з наступного понеділка.

Керівникам районів та територіальних громад рішення щодо навчання рекомендували приймати на місці, в залежності від рівня захворюваності серед дітей та епідемічної ситуації на відповідній території.

Що відомо:

Херсонські школи з 27 січня до 10 лютого перейшли на дистанційну форму навчання через збільшення кількості хворих на коронавірус.

10 лютого регіональна комісія ТЕБ та НС під час засідання прийняла рішення про подовження дистанційного навчання у школах Херсонщини до 24 лютого. Щодо навчання учнів 1-4 та 11 класів залишили на розсуд місцевій владі.

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