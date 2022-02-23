Школярам Херсонщини подовжили дистанційне навчання до 28 лютого. Таке рішення прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.
Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.
Відновлять навчання у всіх закладах освіти з наступного понеділка.
Керівникам районів та територіальних громад рішення щодо навчання рекомендували приймати на місці, в залежності від рівня захворюваності серед дітей та епідемічної ситуації на відповідній території.
Що відомо:
- Херсонські школи з 27 січня до 10 лютого перейшли на дистанційну форму навчання через збільшення кількості хворих на коронавірус.
- 10 лютого регіональна комісія ТЕБ та НС під час засідання прийняла рішення про подовження дистанційного навчання у школах Херсонщини до 24 лютого. Щодо навчання учнів 1-4 та 11 класів залишили на розсуд місцевій владі.
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