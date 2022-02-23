У Херсоні збільшилась кількість охочих підписати контракт до лав ЗСУ

У Херсоні побільшало охочих підписати контракт на військову службу. Як зараз працює міський військкомат та чому херсонці обирають Збройні сили, дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Підписати контракт на військову службу можуть чоловіки та жінки, говорить начальник Херсонського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Пантюхін. Серед умов – відсутність судимостей та проходження медичного огляду, зокрема висновок з психологічного та наркологічного диспансерів.

"До нас на військову службу за контрактом громадяни від 18 до 60 років. Ми їм пропонуємо перелік військових частин. Вони за своїм бажанням дивляться і погоджуються на певну військову частину. Заключають контракт від 1 року до 10, а якщо не служили з 18 років, то заключають на три роки контракт і ми їх направляємо до навчальних центрів, де вони отримують свою військово-облікову спеціальність", - розказує Олександр Пантюхін.

Геннадій – один із тих, хто прийшов сьогодні до військкомату. Чоловік – учасник бойових дій. Що таке військова служба знає з власного досвіду.

"Зараз це мій, мабуть, п’ятий вже контракт буде. Це покликання – захищати свою державу, територіальну цілісність України і скажу так, що обрав цю вже професію для себе, тому що не один рік із цим пов’язаний. Останній контракт закінчився 5 місяців тому і цих 5 місяців мені було достатньо, щоб зрозуміти те, що потрібно повертатися до лав Збройних сил України і вставати на захист Батьківщини", - каже херсонець.

Військовослужбовець Збройних сил України Микола Островський на контракті з 2014. За цей час, говорить чоловік, служив у зоні проведення бойових дій. Переривати свій контракт не збирається, поки в країні не стабілізується ситуація.

"2014 року, коли почалася загроза для нашої держави, я, як і багато моїх побратимів, прийняли для себе рішення - стати на захист нашої держави. Проходив службу в зоні проведення антитерористичної операції 2014-2015 років. Після отриманих травм, після лікування у госпіталі повернувся додому і знову пішов на службу у шосту хвилю мобілізації. Підписав контракт до кінця особливого періоду", - розповів військовий.

Начальник Херсонського територіального центру комплектування Олександр Пантюхін каже, на сьогодні кількість охочих піти на службу за контрактом збільшилася.

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