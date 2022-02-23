У Чернівцях залишили покарання для чоловіка, який п'яним намагався вбити дружину та трьох дітей. Він 11 років перебуватиме під вартою. Апеляційний суд залишив рішення попередньої інстанції.

Про це повідомили на сайті обласної прокуратури.

Чоловік не визнає свою вину. Його адвокат подав апеляцію, втім, за рішенням суду, покарання є справедливим.

Справа тривала майже два роки. Згідно з матеріалами, 40-річний чоловік п'яним посварився з дружиною. За маму заступилась 16-річна дочка. Чоловік взяв пляшку з бензином та облив нею доньку та кімнату. Рідина потрапила на піч і вогонь перекинувся на дівчину. Та отримала важкі опіки тіла та обличчя. Опісля чоловік втік з квартири. Інші діти не травмувались.

Що відомо

7 січня 2020 чернівчанин скоїв замах на життя дружини та трьох її дітей. Його за рішенням суду, відправили у СІЗО на період слідства.

Впродовж майже двох років дівчину Аню лікували від травм. У неї були опіки другого ступеня — передостаннього. На обличчі та тілі дівчини були пухирі. На її лікування збирали гроші волонтери. Дівчині пересадили шкіру із ноги на шию та обличчя.

Згодом дівчині безкоштовно зробили пластичну операцію в одній із київських клінік.

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