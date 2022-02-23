Вінничан з інвалідністю безкоштовно навчатимуть ІТ-професіям

Людей з інвалідністю безкоштовно навчатимуть ІТ-професіям у Вінниці. Обов’язкова умова — наявність комп'ютера і доступ до якісного інтернету. Адже навчання проходить в онлайн в режимі.

Проєкт "Вір у себе! Можливості безмежні!" реалізовує департамент соціальної політики спільно з ІТ-школою "New IT School". Взяти участь можуть люди з інвалідністю віком від 18 до 60 років, які зареєстровані та проживають у Вінниці. Про це йдеться на сайті Вінницької міської ради.

Навчання триватиме до 16 тижнів. Охочі можуть обрати один із трьох напрямків — графічний дизайн, розробка вебсайтів, тестування програмного забезпечення та забезпечення якості. По закінченню курсів видаватимуть відповідні сертифікати.

Серед вимог до учасників — встановлене програмне забезпечення для відповідного курсу, базовий рівень володіння ПК, схильність до інформаційних технологій, знання англійської мови на рівні preintermediate.

Реєстрація на курси триватиме до 31 березня 2022 року. Заявку на участь необхідно підтвердити за телефоном 50-86-89. Дзвінки приймаються із 8:30 до 16:30, контактна особа — Павлюк Оксана Володимирівна.

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