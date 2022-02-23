У Хмельницькому відбудеться фестиваль "Khmelnytskyi Classic Fest"

У Хмельницькому 25 лютого в обласній філармонії відбудеться відкриття фестивалю "Khmelnytskyi Classic Fest". Про це Суспільному розповів художній керівник академічного симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії Тарас Малик.

За його словами, відкриває фестиваль кантата німецького композитора Карла Орфа "Carmina Burana". Виконує музичний твір академічний симфонічний оркестр із двома хорами та солістами, під керівництвом італійського диригента Лоренцо Кастріота.

"12 років поспіль ми проводили "Хмельницький камер фест", в якому звучала камерна музика. І впродовж цих років у фестивалі почали з’являтися концерти симфонічної музики, концерти, де залучені величезна кількість артистів, ораторії, опери і так далі. І тому ми прийняли рішення, щоб дійсність відповідала назві, зробили ребрендинг", - говорить Тарас Малик.

У великій залі обласної філармонії йде репетиція. Італійський диригент Лоренцо Кастріота вже втретє працює з академічним симфонічним оркестром обласної філармонії.

"Коли організатори фестивалю запропонували мені приїхати і диригувати цю програму, я одразу прийняв це запрошення, тому що я дуже люблю цю музику. Це сучасна музика, музика XX століття, кантата Карміно Бурано, яку написав Карл Орф. Я люблю цю музику, тому що вона є дуже яскрава і доступна для глядачів", - каже диригент.

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