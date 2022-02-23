На Запоріжжі розпочався тижневий “Марафон донорства”

23 лютого 40 працівників Запорізького військового госпіталю здали кров у рамках формування стратегічного запасу крові в області.
Про це Суспільному повідомила завідувачка відділом комплектування донорських кадрів Запорізького обласного центру служби крові Олена Боловінова.
Аби утворити запаси компонентів крові на найближчий термін до завершення тижня на здачу крові записались 120 людей, каже Олена Боловінова:
"Військовослужбовці приходять — це здорові люди. Приходять й інші. Більше приходить чоловіків, жінок менше. Середній вік від 30 до 50 років. Відгукнулись на цю акцію дуже доброзичливо. Нікого ніхто не примушує. Ні на підприємствах, ані в якихось навчальних закладах. Люди йдуть самі, розуміючи як це важливо".
Наталія Пилипенко, заступниця начальника військового госпіталю з медичної частини, розповідає, на завтра також запланована здача крові військовими:
"До цього ми також приєднали службу військового правопорядку. На завтра планується здача крові з 55-ї артилерійської бригади 1978. Тому у цю акцію включені всі для того, щоб у нас були запаси крові".
Едгар Асіама, старший ординатор відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії Запорізького військового госпіталю ділиться, сьогодні вперше став донором крові:
"Донором я став вперше. Вирішив долучитися до цієї акції, враховуючи ситуацію на теренах нашої країни. Треба бути свідомим громадянином і долучитися до будь-якої допомоги, яка у майбутньому приведе нас до перемоги. А перемога — це збереження життів наших солдат".
За словами Олени Боловінової громадяни, які зголосяться взяти участь у “Марафоні донорства”, безплатно отримають результати лабораторних досліджень крові, компенсацію за обід та два дні відгулів на підприємстві з оплатою за середнім заробітком.