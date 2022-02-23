На Запоріжжі розпочався тижневий “Марафон донорства”

23 лютого 40 працівників Запорізького військового госпіталю здали кров у рамках формування стратегічного запасу крові в області.

Про це Суспільному повідомила завідувачка відділом комплектування донорських кадрів Запорізького обласного центру служби крові Олена Боловінова.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Аби утворити запаси компонентів крові на найближчий термін до завершення тижня на здачу крові записались 120 людей, каже Олена Боловінова:

"Військовослужбовці приходять — це здорові люди. Приходять й інші. Більше приходить чоловіків, жінок менше. Середній вік від 30 до 50 років. Відгукнулись на цю акцію дуже доброзичливо. Нікого ніхто не примушує. Ні на підприємствах, ані в якихось навчальних закладах. Люди йдуть самі, розуміючи як це важливо".

Фото: Суспільне Запоріжжя Олена Боловінова

Наталія Пилипенко, заступниця начальника військового госпіталю з медичної частини, розповідає, на завтра також запланована здача крові військовими:

"До цього ми також приєднали службу військового правопорядку. На завтра планується здача крові з 55-ї артилерійської бригади 1978. Тому у цю акцію включені всі для того, щоб у нас були запаси крові".

Фото: Суспільне Запоріжжя Наталія Пилипенко

Едгар Асіама, старший ординатор відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії Запорізького військового госпіталю ділиться, сьогодні вперше став донором крові:

"Донором я став вперше. Вирішив долучитися до цієї акції, враховуючи ситуацію на теренах нашої країни. Треба бути свідомим громадянином і долучитися до будь-якої допомоги, яка у майбутньому приведе нас до перемоги. А перемога — це збереження життів наших солдат".

Фото: Суспільне Запоріжжя Едгар Асіама

За словами Олени Боловінової громадяни, які зголосяться взяти участь у “Марафоні донорства”, безплатно отримають результати лабораторних досліджень крові, компенсацію за обід та два дні відгулів на підприємстві з оплатою за середнім заробітком.

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