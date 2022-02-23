Для патрулювання україно-білоруського кордону Волинський прикордонний загін отримав 20 нових позашляховиків. Про це Суспільному розповів начальник відділу озброєння та інженерно-технічного забезпечення Петро Якимчук.

Машини закуплені у рамках технічної допомоги Сполучених Штатів Америки.

Десять позашляховиків отримали волинські прикордонники 23 лютого, ще десять автомобілів вирушать на україно-білоруський кордон 24 лютого, — говорить начальник відділу озброєння та інженерно-технічного забезпечення шостого прикордонного Волинського загону.

Вартість одного автомобіля складає майже півтора мільйона гривень.

Суспільне Волинь

Як розповів старший сержант Михайло Курсік, нові авто будуть використовувати для переміщення особового складу та патрулювання. "Кордон потрібно завжди патрулювати, а тим більше зараз", – каже прикордонник.

Суспільне Волинь

Прикордонник Микола Ярощук служить 16-ий рік. Нині отримав ключі від авто, яким патрулюватиме кордон України. Каже: автомобіль з підвищеною прохідністю, повнопривідний. Він краще буде проходити по болоту та болотистій місцевості, по піску по ґрунтових дорогах.

На які саме ділянки україно-білоруського кордону поїдуть автомобілі, у Держприкордонслужбі не розголошують.

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