23 лютого у Сумах завершився чемпіонат України з легкої атлетики серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату, зору і ментальними та фізичними порушеннями.
Змагання приймав Палац студентського спорту Сумського державного університету та участь у них взяли понад 100 спортсменів з 21 регіонів країни.
Протягом двох днів - 22 і 23 лютого вони розіграли нагороди у 17 видах програми. Сумчани у своїх нозологіях у підсумку здобули 2 "срібні" медалі та 5 "бронзових".
Що відомо
- У Сумах 22 лютого стартував чемпіонат України з легкої атлетики серед спортсменів з інвалідністю.
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