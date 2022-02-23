23 лютого у Сумах завершився чемпіонат України з легкої атлетики серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату, зору і ментальними та фізичними порушеннями.

Змагання приймав Палац студентського спорту Сумського державного університету та участь у них взяли понад 100 спортсменів з 21 регіонів країни.

Протягом двох днів - 22 і 23 лютого вони розіграли нагороди у 17 видах програми. Сумчани у своїх нозологіях у підсумку здобули 2 "срібні" медалі та 5 "бронзових".

Що відомо

У Сумах 22 лютого стартував чемпіонат України з легкої атлетики серед спортсменів з інвалідністю.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram