У Чернівцях за проїзд у маршрутках школярі платитимуть 5 гривень. На виконкомі проголосували за меморандум з перевізниками щодо зниженого тарифу для учнів.

Про це у коментарі Суспільному сказала заступниця директора департаменту транспорту міськради Любов Свирида.

Згідно з меморандумом, учні шкіл, ліцеїв, гімназій (також професійно-технічних ліцеїв) їздитимуть за тарифом 5 гривень у будні до 19:00. Пільговий проїзд діятиме до 31 травня.

Також меморандум передбачає безкоштовний проїзд для учасників АТО/ООС та членів родин загиблих. Ця пільга діятиме до запровадження електронного квитка. Його планують впровадити до кінця 2022 року.

Меморандум підписали усі перевізники Чернівців.

Що відомо

1 лютого вартість проїзду в маршрутках у Чернівцях зросла до 9 гривень.

8 лютого перевізники підписали з міськрадою меморандум. Згідно з ним, учні шкіл, ліцеїв, а також професійно-технічних ліцеїв їздитимуть в маршрутках за тарифом 5 гривень. Пільговий проїзд діятиме до 31 травня. Його не компенсовуватимусь з міського бюджету.

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