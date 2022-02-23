На КПВВ Донеччини через обстріли призупинена робота пунктів ДСНС

Робота пунктів Державної служби України з надзвичайних ситуацій для надання допомоги населенню, які розміщені в межах КПВВ на Донеччині, тимчасово призупинено через обстріли. Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

"У Донецькій області 23 лютого у зв’язку із збільшенням інтенсивності обстрілів, командувачем ООС погоджено питання щодо тимчасового призупинення функціонування пунктів ДСНС для надання допомоги населенню, розміщених у межах КПВВ "Гнутове", "Майорськ", "Мар’їнка" та "Новотроїцьке", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що проводиться згортання наметів та відведення особового складу.

Що відомо

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