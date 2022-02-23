Скільки резервістів призвуть на Чернігівщині та кого: пояснює військовий комісар

На Чернігівщині до лав Збройних Сил призвуть 3,5 тисячі резервістів. Такі дані відповідно до заявок військових частин на брифінгу 23 лютого в облдержадміністрації озвучив обласний військовий комісар Олег Гончарук.

Загалом же, відповідно до наказу президента України про призов резервістів на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період до лав Збройних сил України призвуть 36 тисяч резервістів по всій Україні, до Нацгвардії, Держприкордонслужби по п’ять тисяч людей.

За словами Гончарука, протягом найближчих двох днів центри комплектування спільно з органами місцевого самоврядування будуть проводити оповіщення резервістів про призов. Також комісар пояснив хто саме підпадає під термін "резервіст".

"В Законі України "Про військовий обов’язок та військову службу" зазначено, що резервісти – це колишні військовослужбовці, які проходили службу починаючи з 2014 року, тобто початку дії особливого періоду. В тому числі військові, які проходили в цей час строкову військову службу. Вони в обов’язковому порядку зараховуються до оперативного резерву", — заявив Олег Гончарук.

Також він додав, що про призов сповіщають в першу чергу тих резервістів, які підписали контракти на військову службу в резерві, і лише потім тих військових, які проходили військову службу в особливий період починаючи з 2014 року.

"Заходи з оповіщення будуть проходити протягом 23 та 24 лютого. Після цього буде організована доставка резервістів до відповідних частин протягом семи діб. Медичний огляд цих резервістів проходитиме за спрощеною процедурою. Якщо протягом п’яти років людина проходила медкомісію, яка визнала її придатним до проходження військової служби, то з ним проводиться лише опитування щодо його стану. Для тих військових, які будуть скаржитись на стан здоров’я, то для них будуть сформовані позаштатні медкомісії", — розповів військовий комісар області.

Під час призову резервісти мають отримати статус військовослужбовця та відповідне грошове забезпечення. За резервістами, що працюють зберігатиметься місце роботи та середньомісячне грошове забезпечення. Безробітні ж резервісти будуть отримувати додаткову доплату до свого грошового забезпечення в розмірі однієї мінімальної зарплати.

Зокрема, Олег Гончарук повідомив, що протягом перших 14 годин призову територіальні центри комплектування вже отримали дзвінки від охочих стати до лав резервістів.

"В нас є дуже велика кількість дзвінків, де наші громадяни висловлюють бажання призватися на військову службу. Також велика кількість жінок, в тому числі тих, які не служили, але теж бажають призватися на військову службу в резерві", — каже військовий комісар.

Зазначається, що служити в резерві можуть люди віком від 18 до 60 років, а колишні військові з негативними характеристиками призиватися до резерву не будуть. Військову службу резервісти проходитимуть як на території Чернігівської області, так і за її межами.

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