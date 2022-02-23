23 лютого у Запоріжжі з 13:50 до 14:00 відбувалась запланована перевірка функціонування територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення. У соцмережах запоріжці поскаржились: у деяких районах сигнали були заслабкими, щоб їх було добре чутно, а в інших їх не почули взагалі.

Так у соцмережі фейсбук користувачка Ольга Олійник опублікувала допис, в якому розповіла, що почула сирену лише з відчиненими вікнами.

"Мені їх чути, лише якщо повністю відкрию вікно, буду знати, що сирена є і прислухатися, щоб її почути", — пише вона.

В коментарях деякі дописувачі поділилися, що чекали на сигнали, але не почули їх взагалі, в той час, як інші дописувачі добре чули сирену.

Зокрема знімальна група Суспільного чекала на перевірку систему оповіщення на площі Фестивальній, але сигналів не почула. Під час брифінгу голови Запорізької ОДА Олександра Старуха кореспондент Суспільного Валентин Пересипкін запитав, чому не було чутно сирен в районі адмінбудівлі облдержадміністрації. Очільник області відповів, що "система оповіщення зовсім інша", і завтра він розповість подробиці щодо цього:

"Всім прийшло на телефони безпосередньо з пункту розсилки, з таймінгом, хто взяв телефон, хто не взяв, далі відправив сигнал, чи не відправив, у нас кілька систем оповіщення існує. В тому числі для держслужбовців, які задіяні безпосередньо в заходах організаційних з надзвичайних ситуацій. Не переживайте. Ситуацію, коли відбувається надзвичайна ситуація ініціюю особисто я, тому всі сигнали дзвонять, коли надійшов особисто від мене сигнал, пішов до останньої ланки. Не переживайте, ми не просто хто знає, ми перші хто знає", — сказав голова Запорізької ОДА.

Кореспонденти Суспільного Запоріжжя також звернулись за коментарем до Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради. Там нам відмовились коментувати ймовірні причини того, чому в певних районах не було чутно сирен, посилаючись на "державну таємницю". Також порадили надіслати електронний запит.

Про те, як саме мають працювати системи оповіщення Суспільне надалі дізнаватиметься у компетентних осіб.

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