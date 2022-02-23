П'яний водій у Хмельницькому в'їхав у поліцейську автівку

У Хмельницькому водій у стані алкогольного сп’яніння в’їхав у службовий автомобіль. "Драгер" показав 1.6 проміле, що більше, ніж у 8 разів, перевищує допустиму норму. Про це Суспільному розповіла речниця ГУ нацполіції Хмельницької області Інна Глега.

За її словами, дорожньо-транспортна пригода сталася 22 лютого близько пів на восьму вечора. "62-річний місцевий житель, керуючи автомобілем "Volkswagen BORA", допустив зіткнення зі службовим автомобілем "ВАЗ 21015" під керуванням працівника поліції, який зупинився на червоний сигнал світлофора. Під час перевірки на стан алкогольного сп’яніння за допомогою алкотестера "Drager" встановили, що 62-річний водій автомобіля "Volkswagen" перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння з показником 1,6 проміле. Патрульні склали на порушника два адмінпротоколи: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП", - каже Інна Глега. Та додає: травмованих під час ДТП не було.

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