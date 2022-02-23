23 лютого Рада національної безпеки та оборони попросила своїм рішенням Верховну раду оголосити надзвичайний стан у більшості областей країни. Рішення щодо цього нардепи мають ухвалити протягом 48 годин. Голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух під час брифінгу 23 лютого розповів про особливості запровадження надзвичайного стану на Запоріжжі, одночасно з іншими регіонами України.

Олександр Старух наголосив, що правовий режим надзвичайного стану значно відрізняється від воєнного. Він дозволяє превентивно реагувати на загрози національній безпеці. Адже, підкреслив очільник ОДА, внутрішня дестабілізація в Україні є однією з ключових цілей РФ.

Відповідно до Закону України про правовий режим надзвичайного стану, після його запровадження, почнуть діяти наступні положення:

встановлюється посилений контроль в'їздів та виїздів з території міст та областей;

може обмежуватися рух транспортних засобів та їх огляд;

забороняється проводити масові заходи (мітинги, страйки тощо).

Як зауважив Олександр Старух, на спортивні та інші заходи позитивного характеру ця заборона не поширюється. Також не встановлюватиметься комендантська година.

За його словами, на території областей починають діяти оперативні штаби під головуванням керівників ОДА. До такого штабу увійдуть керівники регіонального підрозділу Нацполіції, патрульної поліції, СБУ, ДСНС, військових підрозділів, зокрема територіальної оборони, військовий комісар, обласний прокурор і представники місцевого самоврядування (від облради та від міста Запоріжжя).

"Ми плануємо створити міжвідомчий центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, щоб з оперативною метою інформувати мешканців нашого краю з ситуацією яка відбувається і з роботою, яку проводить безпосередньо оперативний штаб", — додав очільник ОДА.

Він зазначив, що кожного дня о 10:00 відбуватиметься брифінг оперативного штабу.

Очільник області також повідомив, що незабаром будуть організовані та проведені навчальні збори резервістів в батальйонах і бригадах тероборони. Навчання триватимуть місяць.

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