В Одеській обласній станції переливання крові завершилась акція під назвою "Кров чарівна". Її організатори – представники ГО "Агенти крові", які започаткували проєкт добровільного та безоплатного донорства. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка була присутня на акції.

За годину до станції переливання у Бісквітному провулку прийшли дев'ятеро людей. З них шестеро взяли участь в акції.

Суспільне Одеса

"Прийшли сьогодні разом з чоловіком здати кров тому, що вона для когось важлива. Просто так. Буквально сьогодні, кілька годин тому вирішили прийти", – сказала донорка Тетяна.

"Десь рік тому здавав кров тому, що потрібно було отримати аналізи. А так виходить дешевше. А зараз вже два рази, або три, здаю просто так. Почуваю себе чудово. Нічого незвичного", – розповів Олександр, який прийшов здавати кров.

Кожного, хто здав кров, в коридорі фотографував Костянтин. Під час зйомки він ставив два питання своїм моделям.

Суспільне Одеса

"Я з усіх цих фотографій хочу зробити одну публікацію, один пост. І насправді мене цікавлять два питання. Перший – що було тим найпершим поштовхом, коли людина вперше подумала: "Ось сьогодні я піду вперше здавати кров" і друге запитання: "Скільки разів вони вже здавали кров?". У нас сьогодні прям дуже велика кількість людей. Хтось прийшов вперше, хтось здавав з 2017 року кожні два місяці", – сказав фотограф.

Акція від громадської організації "Агенти крові" проходила щосереди, починаючи з грудня минулого року. Таке журналістам Суспільного розказала волонтерка Марина Форес. В день до неї долучалися 15-20 людей.

"Ми приваблюємо донорів в зимовий проміжок часу тому, що ми даруємо дуже круті кадри від фотографів, роздаємо круті подарунки – значки. Таким чином люди більш мотивовані прийти здати кров, особливо взимку, коли гостра нестача її дуже".

Волонтерка додала, за майже три місяці в акції взяли участь майже 100 людей.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

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