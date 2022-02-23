На Донбасі не буде ніяких надзвичайних обмежень, ситуація під контролем — Гайдай

У Луганській та Донецькій областях не буде ніяких додаткових обмежень у зв'язку з введень надзвичайного стану в Україні. Про це під час брифінгу повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

"Ніяких надзвичайних обмежень, чи як розповсюджують, що як на тимчасово окупованій території будуть хапати чоловіків, чи забирати транспорт, нічого такого не буде. Для чого введено надзвичайний стан? Е певні обмеження, наприклад більш ретельна перевірка", — повідомив Сергій Гайдай.

Сергій Гайдай додав, що влада про всяк випадок дійсно готується до вторгнення РФ.

"Краще ми підготуємось і його не буде, ніж ми не будемо готуватись і буде щось на кшталт 2014 року", — заявив Сергій Гайдай.

Сергій Гайдай зазначив, що в Луганській області все залишається незмінно, єдине нововведення, більш посилена перевірка на блокпостах.

"Зараз РФ дала команду, і масово іде розсилка що "жителі Луганщині не бійтесь російського солдата, він не буде вбивати мирних жителів". Ми з 2014 знаємо, що тако російський солдат. А в кого все добре з пам'яттю той пам'ятає Грузію та Сирію. Де б не був російській солдат, він вбиває саме мирних людей", — розповів Сергій Гайдай.

Сергій Гайдай зазначив, що поки що масових евакуацій не буде і не планується. За вийнятком населених пунктів які постійно обстрілюють окупанти. З таких міст та селищ людей будуть вивозити в середину Луганської області за їх бажанням.

За словами Сергія Гайдая, з держбюджету область отримає додаткове фінансування, на швидке реагування у разі надзвичайної ситуації.

Також голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко повідомив, під час брифінгу, що робочі наради не скасовуються. Розбудова об'єктів інфраструктури не зупиняється, попри сумніви, що буде перехід до режиму воєнного стану.

"Наразі питання про воєнний стан не стоїть. Лави територіальної оборони поповнюються швидкими темпами. Обласна адміністрація працює в штатному робочому режимі", —повідомив Павло Кириленко.

Павло Кириленко зазначив, що працює гаряча лінія територіальної оборони. Звернутись за консультацією можна за телефоном 0800507028

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