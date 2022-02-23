Верховна Рада запропонувала Раді нацбезпеки і оборони запровадити санкції проти депутатів Держдуми Росії, які підтримали визнання незалежності самопроголошених "Л/ДНР". Проєкт постанови про заяву підтримали п’ять депутатів-мажоритарників від Закарпаття. Про це йдеться на сайті парламенту.
Віктор Балога (депутатська група "За майбутнє"), Михайло Лаба (фракція "Слуга народу"), Василь Петьовка (депутатська група "Довіра"), Валерій Лунченко (депутатська група "Довіра") та Владислав Поляк (депутатська група "Довіра") проголосували за. Роберт Горват (депутатська група "Довіра") був відсутній.
Санкції попонуються в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України та у зв’язку із зверненням Державної думи Федерального зібрання Російської Федерації до президента РФ Путіна про необхідність визнання самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", що має на меті загрозу національній безпеці України, а також її територіальної цілісності. Про це йдеться у пояснювальній записці до документа.
Народні депутати пропонують застосувати такі персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції):
- блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
- обмеження торговельних операцій;
- обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
- заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
- заборона користування радіочастотним ресурсом України;
- обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж;
- повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції;
- припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
- припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;
- заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
- припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;
- відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
- анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
- позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
- заборона на набуття у власність земельних ділянок;
- інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом.
До санкційного переліку внесено 351 особу. РНБО може розширити цей перелік тими російськими політиками, які 22 лютого проголосували за визнання самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", зазначили у профільному комітеті під час обговорення постанови.
Що відомо:
- Держави-члени Європейського Союзу погодили пакет нових антиросійських санкцій у зв’язку із визнанням Росією незалежності самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Вони стосуватимуться 351 депутата Державної думи РФ та 27 фізичних і юридичних осіб. Про це 22 лютого заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.
- Британія запровадила санкції проти п'яти банків та трьох російських олігархів.
- Президент США Джо Байден оголосив про нові санкції проти Російської Федерації через визнання нею самопроголошених "Л/ДНР". Йдеться про обмеження щодо двох банків, суверенного боргу РФ та російських еліт і членів їхніх родин.
- Президент РФ Володимир Путін 21 лютого визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. 22 лютого рішення Путіна підтримала Держдума Росії. В МЗС РФ заявили, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.
- Відповідно до указу про визнання "Л/ДНР", Путін доручив Міністерству оборони "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас. Техніку в Донецьку зафіксували вже під час виступу Путіна.
- Україна скликала Радбез ООН, США та ЄС анонсували санкції.
- Раніше Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.
- Загострення на Донбасі почалось 17 лютого – бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. У Міноборони, Генштабі та МЗС України наголошують, що українська армія не веде наступальних дій та закликають не довіряти пропаганді РФ та перевіряти інформацію.
- 18 лютого бойовики "Л/ДНР" заявили почали евакуацію людей та закликали жителів окупованих територій виїхати до РФ. Водночас чоловіків 18-55 років з окупованих територій не випускають через примусову мобілізацію.