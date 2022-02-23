В Одеській області центрам тероборони виділять ще чотири приміщення для розміщення штабів. Про це під час термінового брифінгу повідомив голова Одеської обласної ради Григорій Діденко.

За його словами, в Одесі виділять два приміщення. Одне розташоване по вул. Старопортофранківській, інше – на першому поверсі видавництва "Чорномор'є" за адресою: площа Бориса Дерев'янка, 1.

У Малій Долині під штаб планують надати будівлю колишнього піонерського табору. Також шукають будівлю для розміщення штабу у Березівці.

Що відомо

15 лютого депутати Одеської міської ради проголосували за виділення 6,7 млн грн для ремонту казарм, бомбосховищ і штабу. Зокрема, роботи повинні провести у приміщеннях на Канатній, 33 та 35.

Приміщення на вулиці Канатній в Одесі неможливо пристосувати під потреби тероборони. Про це 15 лютого під час позачергової сесії повідомив заступник голови Одеської обласної ради Вадим Шкаровський.

11 лютого Президент Зеленський зазначив, що рівень організації територіальної оборони в Одеській області один з найгірших в країні. Тоді він дав Сергію Гриневецькому два тижні на організацію штабу територіальної оборони.

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