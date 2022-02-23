В Одеській області центрам тероборони виділять ще чотири приміщення для розміщення штабів. Про це під час термінового брифінгу повідомив голова Одеської обласної ради Григорій Діденко.
За його словами, в Одесі виділять два приміщення. Одне розташоване по вул. Старопортофранківській, інше – на першому поверсі видавництва "Чорномор'є" за адресою: площа Бориса Дерев'янка, 1.
У Малій Долині під штаб планують надати будівлю колишнього піонерського табору. Також шукають будівлю для розміщення штабу у Березівці.
Що відомо
- 15 лютого депутати Одеської міської ради проголосували за виділення 6,7 млн грн для ремонту казарм, бомбосховищ і штабу. Зокрема, роботи повинні провести у приміщеннях на Канатній, 33 та 35.
- Приміщення на вулиці Канатній в Одесі неможливо пристосувати під потреби тероборони. Про це 15 лютого під час позачергової сесії повідомив заступник голови Одеської обласної ради Вадим Шкаровський.
- 11 лютого Президент Зеленський зазначив, що рівень організації територіальної оборони в Одеській області один з найгірших в країні. Тоді він дав Сергію Гриневецькому два тижні на організацію штабу територіальної оборони.
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