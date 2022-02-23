Правоохоронці розшукують у Вознесенському районі, що на Миколаївщині, Данилу Домбровського-Горщук 2004 року народження. Вдень 23 лютого хлопець пішов із навчального закладу у селі Маринівка Вознесенського району та не повернувся.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Національної поліції у Миколаївській області Інна Парфенова.

Прикмети хлопця: зріст приблизно 160 см, середньої статури, волосся світле кучеряве, очі сірі.

Фото: Національної поліції Данило Домбровський-Горщук

Був одягнений у куртку, штани та взуття чорного кольору.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцеперебування розшукуваного або надати іншу корисну інформацію, повідомити її до Вознесенського районного управління поліції за адресою: м. Вознесенськ, вул. Київська, 24 або за телефонами (05134)-3-31-51, 066-912-50-27, 102.

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