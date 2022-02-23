"Все спокійно" - так розшифровується військовий цифровий код 4.5.0. Заспокоїти людей, використавши ці цифри, - мета всеукраїнської соціальної акції. Про деталі дізнавалися кореспонденти Суспільного.

За словами херсонського студента Дмитра Каунова, білборди з цифрами "4.5.0." на вулицях Херсона викликали цікавість.

"Я спочатку нічого не знав про це. Але почав бачити такі білборди по Херсону і захотів дізнатися, що це таке. Зайшов у мережу Інтернет і дізнався, що у військових 4.5.0. – це як по радіо передають, що все добре, все спокійно", - каже хлопець.

"4.5.0." — таку назву має соціальна акція на підтримку війська та українців, запроваджена Генштабом Збройних Сил спільно з фондом допомоги армії "Повернись живим" і агенцією BigMedia.

Херсонка Анна Тавровець говорить, що бачила, що це військова тематика.

"Я бачу, що це зроблено заради того, щоб заспокоїти народ. Зараз люди у стані певної паніки, і такі білборди – це важливо для заспокоєння", - каже студентка Анна.

Борди з кодом "4.5.0" розміщені у 18 містах країни. У Херсоні таких чотири. Що вони означають – незрозуміло, говорить херсонець Микола Горячев.

"Побачив цей білборд і ніяк не міг зрозуміти, що це за номер телефону. Не зрозуміло, якийсь кросворд. Ви ж поясніть – у випадку того, якщо ми помітимо в Херсоні якісь терористичні групи або якийсь рух незрозумілий військових, як то кажуть, зелених чоловічків, то телефонуйте за цим номером", - розказує Микола Горячев.

Волонтерка Анна Гвоздяр - одна з тих людей, чиїми зусиллями ця соціальна акція була реалізована. За її словами, що всі знають про сильну та вмотивовану українську армію, яка за ці 8 років уже зробила дуже багато.

"Ні в їхній силі, в їхній стійкості нам не доводиться сумніватися. Тому ми цією акцією вирішили трішки заспокоїти тих людей, яким страшно, які переживають", - розповіла волонтерка Анна Гвоздяр.

Волонтерка говорить, 4.5.0. – не міжнародний, а суто український військовий сленг, який виник 2014 року.

Військовослужбовець Микола Островський розповів, як дізнався про нього.

"У кінці 14-го року я потрапив служити до батальйону особливого призначення. І в нашому штаті було багато хлопців, які вже пройшли бойові дії на території Іраку - миротворці. І з них пішла ця кодова назва по рації, що означало 4 5 0 – що все добре, все спокійно, все стабільно. Загрози немає", - каже військовий Микола Островський.

За словами художника Нікіти Тітова, ідея використати саме цей код виникла спонтанно.

"Всі мої знайомі військові чи ті, хто пройшов через війну, чи так або інакше допомагають армії, на мій погляд, зараз випромінюють такий спокій і впевненість, і їх захотілося передати і сказати, що все добре, все спокійно. Я так розумію, що ця кампанія вийшла дуже вчасно і дуже влучно", - говорить художник Нікіта Тітов.

Нікіта Тітов розказав, що створює плакати вже 8 років. Малювати почав з часів Майдану. Його дуже чіпляє все, що відбувається в країні, і ключові події він висвітлює у своїй творчості.

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