Херсонська обласна прокуратура повідомила про підозру у службовій недбалості працівникам лісомисливського господарства. На території лісу невідомі повирубували понад 1,5 тисячі дерев різних порід, однак ці факти не були задокументовані. Такі дії заподіяли державі шкоди на понад 4 млн гривень.
Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної прокуратури у Facebook.
Працівників лісу обвинувачують у тому, що вони протягом 2020 року не забезпечили охорону лісів та не задокументували факти незаконної порубки понад 1,5 тис. дерев білої акації, в’язу та дубу. Вирублені дерева були вивезені з території лісництва і браконьєри не були притягнуті до відповідальності.
Триває досудове розслідування, що здійснюється ДБР.
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