Правоохоронці Тернопільщини працюватимуть у посиленому режимі. Про це повідомив на брифінгу в облдержадміністрації начальник Нацполіції області Олександр Богомол.

За його словами, посилили охорону стратегічно важливих об'єктів. Блокпостів встановлювати не планують. Правоохоронці можуть перевіряти документи громадян. Мати про собі оригінали – не обов'язково. Для цього підійдуть документи в електронному форматі у додатку "Дія".

Голова облдержадміністрації Володимир Труш повідомив, що комендантської години вводити не будуть, мобілізацію наразі не проводитимуть. Планують ввести обмеження щодо масових заходів і страйків.

Міський голова Сергій Надал сказав, що громадський трансопрт і заклади громадскього харчування працюватимуть у звичному режимі.

Читайте також