Верховна Рада України на засіданні 23 лютого запропонувала РНБО запровадити санкції проти депутатів Держдуми Росії, які ініціювали визнання терористичних організацій "Л/ДНР" незалежними державами. За цю постанову проголосувало 322 парламентарі.

Зокрема в голосуванні брали участь депутати від Чернігівщини. Нардепи від "Слуги народу" Олег Семінський, Сергій Гривко, Максим Зуєв, Валерій Зуб проголосували "за". Також постанову підтримали депутат від "Довіри" Борис Приходько та нардеп від ВО "Батьківщина" Валерій Дубіль.

ФОТО: Суспільне Чернігів Як нардепи з Чернігівщини голосували за санкції щодо депутатів Держдуми РФ

У свою чергу, їхні колеги, нардепи Павло Халімон та Анатолій Гунько від "Слуги народу" не голосували.

ФОТО: Суспільне Чернігів Як нардепи з Чернігівщини голосували за пропозицію запровадити санкції щодо депутатів Держдуми РФ

Чому не голосував за цю постанову, Анатолій Гунько пояснив так:

"Не голосував, бо я виходив із зали. В мене був дзвінок з округу, адже зараз у нас така ситуація на кордонах України. Мені дзвонять голови громад, Чернігівщина прикордонна зона, тому я виходжу із зали та спілкуюсь з головами громад з приводу цієї ситуації. Якби не було цього дзвінка, я б проголосував "за". Потім я голосував за те, щоб була скорочена процедура термінів для подачі правок в цей проєкт постанови".

Також ми намагаємося отримати коментар з цього приводу від Павла Халімона.

Згідно з постановою, яку ухвалила Верховна Рада, народні депутати пропонують застосувати такі персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції):

блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

обмеження торговельних операцій;

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

заборона користування радіочастотним ресурсом України;

обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж;

повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції;

припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;

заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;

відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;

анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

заборона на набуття у власність земельних ділянок;

інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом.

До санкційного переліку внесено 351 особу. РНБО може розширити цей перелік тими російськими політиками, які 22 лютого проголосували за визнання самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", зазначили у профільному комітеті під час обговорення постанови.

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