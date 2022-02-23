Окупанти продовжують звозити військову техніку і блокують СММ ОБСЄ — штаб ООС

Протягом 22 лютого додатково виявлено розміщення на тимчасово окупованій території 166 одиниці військової техніки збройних формувань РФ. Також окупанти перешкоджають роботі СММ ОБСЄ. Про це повідомляє штаб ООС.

"На тимчасово окупованій території Донецької області зафіксували 5 одиниць техніки: 3 буксировані гаубиці та 2 ББМ. На тимчасово окупованій території Луганської області зафіксували 161 одиниць техніки: буксировані гаубиці, міномети, танки, артилерію та ББМ", — розповіли у штабі.

Додають, що усього з початку тижня було виявлено 300 одиниці військової техніки збройних формувань РФ.

За даними штабу, 21 лютого ЗФ РФ 7 разів забороняли доступу патрулів, та вісім разів перешкоджали роботі БПЛА ОБСЄ.

Що відомо

Село Зеленопілля Бахмутського району на Донеччині з 21 січня залишається без централізованого водопостачання через аварію, що сталась на підземному водогоні. У селі проживає 209 людей та знаходиться один дитячий садочок.

Російські окупанти 21 лютого близько 17:30 обстріляли Новолуганське на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинув 52-річний мирний житель.

21 лютого російські окупанти знов відкрили вогонь по Врубівці Попаснянського району. Про це Суспільному телефоном повідомив заступник Попаснянської військово-цивільної адміністрації Станіслав Фіронов.

20 лютого російські окупанти 80 разів порушили режим припинення вогню, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.

19 лютого на Донеччині через обстріли російських окупантів пошкоджена Карлівська фільтрувальна станція. Без водопостачання залишились майже десять міст Донеччини.

18 лютого російські бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню, 52 з них окупанти гатили з важкого озброєння. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

18 лютого російські окупанти обстріляли КПВВ "Щастя" та гуманітарний конвой Червоного Хреста. Про це Суспільному повідомила речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.

17 лютого ввечері окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок.

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