Вибори міського голови Золотоноші, заплановані на 27 березня, можуть відтермінувати, якщо в Україні, зокрема, на Черкащині, введуть надзвичайний стан. Про це у коментарі Суспільному розповіла координаторка виборчих програм громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська.

За словами Ольги Айвазовської, у разі введення надзвичайного стану на території України всі виборчі процеси, будуть припинені та відновлені спочатку після його завершення.

Також на час дії надзвичайного стану неможливо вносити зміни до Конституції, виборчих законів, проводити вибори та референдуми, а також обмежувати права нардепів, пояснила вона.

"Центральна виборча комісія за результатами відповідного рішення парламенту повинна прийняти постанову та зупинити процеси, які вже тривають. Це питання в розділі закону про гарантії та права громадян, щоб не було маніпуляцій через інші обмеження, які будуть встановлені. Передбачені законом обмеження конституційних прав і свобод громадян, які можуть бути застосовані за умов надзвичайного стану, є вичерпними. Строк їх застосування не перевищує строку, на який вводиться надзвичайний стан. Введення інших обмежень забороняється. Тому будемо слідкувати за остаточним рішенням та його змістом", — розповіла координаторка.

Що відомо

Рада національної безпеки та оборони погодила запровадження надзвичайного стану по всій країні, крім двох напівокупованих областей: Донецької та Луганської. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.Це рішення протягом 48 годин має погодити Верховна Рада.

Виборчий процес в Золотоніській ОТГ стартував 5 лютого. Із 15 лютого розпочався процес висування кандидатів на посаду міського голови Золотоніської громади. У перший день ні партії, ні самовисуванці не подали документів, розповіла голова територіальної виборчої комісії Оксана Гіщіна. Висувати кандидатів партії мали право до 24 лютого.

На проміжних виборах нардепа 31 жовтня 2021 року переміг колишній міський голова Золотоноші – Віталій Войцехівський. У Верховній Раді він зайняв крісло Олександра Скічка, який торік 30 березня склав мандат і перейшов на посаду голови Черкаської ОДА.

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