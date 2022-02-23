Кікбоксери з Хмельниччини привезли три перемоги з чемпіонату України

Чемпіонат України з кікбоксингу WAKO серед школярів та студентів провели 18-20 лютого у місті Суми. Про це повідомляється на сайті Хмельницької ОДА.

Вихованці заслуженого тренера України Анатолія Лабатюка Кам’янець-Подільської ДЮСШ № 2 достойно представили Хмельниччину і здобули переможні нагороди.

Чемпіоном України серед студентів (розділ фул контакт, вагова категорія 67 кг) став студент коледжу Подільського державного університету Сергій Лабатюк. Чемпіонами серед школярів стали учениця ЗОШ №1 Ірина Руда (розділ лоу кік, 48 кг) та учень НВК №9 Данієль Тимчук (розділ лоу кік ,+63 кг).

Хмельницька ОДА Сергій Лабатюк, Ірина Руда та Данієль Тимчук. Колаж: Суспільне Поділля.

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