РНБО пропонує надзвичайний стан по всій Україні. Що може змінитися на Буковині

Рада національної безпеки та оборони вирішила запровадити надзвичайний стан на території усієї України, окрім Донеччини й Луганщини, де вже діє надзвичайний правовий режим. На території Буковини та інших областей створять штаби, а також посилять перевірку транспорту й документів.

Про це на брифінгу 23 лютого сказав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

За його словами, надзвичайний стан можуть запровадити на 30 днів. В області не буде комендантської години, водночас заборонять масові заходи та мітинги. Також буде посилений контроль щодо в'їзду та виїзду з області й посилена перевірка транспорту.

За словами Осачука, найближчим часом проведуть навчальні збори резервістів у територіальній обороні. Такі навчання будуть проводитися протягом 30 діб. Загальної мобілізації не планують.

На території областей працюватимуть штаби, до складу яких входитимуть представники силових структур, збройних сил, правоохоронних органів та посадовці.

На брифінгу 23 лютого секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що на житті більшості громадян надзвичайний стан ніяк не відобразиться.

"Це буде посилення охорони громадського порядку та об’єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства, це може бути обмеження руху транспорту, додатковий огляд транспорту, перевірка документів", — повідомив він.

Рішення про введення надзвичайного стану має затвердити Верховна Рада.

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