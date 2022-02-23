РНБО пропонує надзвичайний стан по всій Україні. Що може змінитися на Буковині

Рада національної безпеки та оборони вирішила запровадити надзвичайний стан на території усієї України, окрім Донеччини й Луганщини, де вже діє надзвичайний правовий режим. На території Буковини та інших областей створять штаби, а також посилять перевірку транспорту й документів.
Про це на брифінгу 23 лютого сказав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
За його словами, надзвичайний стан можуть запровадити на 30 днів. В області не буде комендантської години, водночас заборонять масові заходи та мітинги. Також буде посилений контроль щодо в'їзду та виїзду з області й посилена перевірка транспорту.
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За словами Осачука, найближчим часом проведуть навчальні збори резервістів у територіальній обороні. Такі навчання будуть проводитися протягом 30 діб. Загальної мобілізації не планують.
На території областей працюватимуть штаби, до складу яких входитимуть представники силових структур, збройних сил, правоохоронних органів та посадовці.
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На брифінгу 23 лютого секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що на житті більшості громадян надзвичайний стан ніяк не відобразиться.
"Це буде посилення охорони громадського порядку та об’єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства, це може бути обмеження руху транспорту, додатковий огляд транспорту, перевірка документів", — повідомив він.
Рішення про введення надзвичайного стану має затвердити Верховна Рада.
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Що відомо
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи з 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
- Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.
- 21 лютого стало відомо, що Росія визнає самопроголошені “ДНР” і “ЛНР” та вводить на непідконтрольні Україні території Донбасу війська.
- Держави-члени Європейського Союзу погодили пакет нових антиросійських санкцій у зв’язку із визнанням Росією незалежності самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Вони стосуватимуться 351 депутата Державної думи РФ та 27 фізичних і юридичних осіб. Про це 22 лютого заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.
- Британія запровадила санкції проти п'яти банків та трьох російських олігархів.
- Президент США Джо Байден оголосив про нові санкції проти Російської Федерації через визнання нею самопроголошених "Л/ДНР". Йдеться про обмеження щодо двох банків, суверенного боргу РФ та російських еліт і членів їхніх родин.