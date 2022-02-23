У Миколаєві 23 лютого стартували триденні Всеукраїнські змагання з греко-римської боротьби серед чоловіків. У них взяли участь спортсмени з вадами слуху. Переможці у своїх вагових категоріях поїдуть представляти країну на дефлімпіаді в Бразилії у травні 2022 року.

Про це кореспондентам Суспільного розповів суддя змагань Костянтин Васильєв.

Змагання серед дорослих, віком від 18 років. Всього участь беруть 57 спортсменів з десяти областей України. Двобої відбуваються на двох килимах, залежно від вагових категорій: 55-130 кілограмів.

У найважчій ваговій категорії бореться Антон Слушний. Чоловік приїхав з Вінницької області. У першій сутичці переміг.

"Займаюсь спортом десь з десяти років. Потім на дзюдо, потім знов повернувся. І ось всього десь років 27 займаюсь боротьбою. Перший бій сьогодні пройшов нормально, я задоволений. В мене ще залишились сили та бажання, щоб перемогти в змаганнях. Хочу на дефлімпійські ігри поїхати", — розказав Антон Слушний.

Фото: Олександр Гордієнко / Суспільне Миколаїв Двобій між спортсменами

Змагаються за класичною круговою системою. Після двох поразок спортсмен вибуває зі змагань.

"Спортсмени мають у групах відборотись один з одним. Ось, наприклад, п'ять людей мають боротися по черзі. А там, де підгрупи, там програв – вилетів. Фінальних зустрічей тут не буде, по колу йде. Тут переможців визначатимуть за балами і за перемогами", — розказав суддя Костянтин Васильєв.

Фото: Олександр Гордієнко / Суспільне Миколаїв Костянтин Васильєв

Спортивна зустріч на килимі триває два періоди по три хвилини. Бали нараховуються за проведені прийоми, перекочування, виходи від прийому в небезпечному положенні тощо.

"Тренерський склад, мабуть, сам відбиратиме, скільки з кожної вагової категорії спортсменів виступатимуть на міжнародному рівні. Ну, і звісно ж, щоб було більше перемог та очок", — розказала начальниця регіонального центру фізкультури і спорту осіб з інвалідністю Тетяна Жуковська.

Фото: Олександр Гордієнко / Суспільне Миколаїв Тетяна Жуковська

Дефлімпіада відбудеться в Бразильському Ріо-де-Жанейро з 1 до 15 травня 2022 року.

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