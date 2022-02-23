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Живуть в автобусах без їжі та сну. Окупанти примусово евакуюють породіль до РФ — Денісова
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Живуть в автобусах без їжі та сну. Окупанти примусово евакуюють породіль до РФ — Денісова

Антон Степура
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Живуть в автобусах без їжі та сну. Окупанти примусово евакуюють породіль до РФ — Денісова Окупанти порушують права породілля, фото: Денісова

За інформацією уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, РФ на тимчасово окупованій території Донецької області вчиняються протиправні дії щодо породіль.

"На другу добу після пологів жінок та немовлят виписують з пологових будинків для подальшої примусової евакуації до Російської Федерації. Вивезенні жінки з дітьми змушені по кілька діб перебувати без їжі та сну в неопалюваних автобусах та тимчасових наметах без води, їжі, дитячих сумішей, засобів гігієни", — повідомила Денісова.

Людмила Денісова додала, що такі дії РФ загрожують життю та здоров’ю жінок та новонароджених дітей, порушується їхнє право на життя, свободу та особисту недоторканність.

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