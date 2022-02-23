За інформацією уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, РФ на тимчасово окупованій території Донецької області вчиняються протиправні дії щодо породіль.
"На другу добу після пологів жінок та немовлят виписують з пологових будинків для подальшої примусової евакуації до Російської Федерації. Вивезенні жінки з дітьми змушені по кілька діб перебувати без їжі та сну в неопалюваних автобусах та тимчасових наметах без води, їжі, дитячих сумішей, засобів гігієни", — повідомила Денісова.
Людмила Денісова додала, що такі дії РФ загрожують життю та здоров’ю жінок та новонароджених дітей, порушується їхнє право на життя, свободу та особисту недоторканність.
Що відомо
- Окупанти порушують права дітей-сиріт на Донбасі
- Порушення законів і звичаїв війни. Прокуратура розслідує "евакуацію" і примусовий призов у "Л/ДНР"
- На окупованих територіях Донеччини та Луганщини російські окупанти незаконно утримують 300 громадян України.
- У місцях позбавлення волі, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини вимагають гроші у в’язнів