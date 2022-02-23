Миколаївський виконком перерозподілив 58,5 мільйонів державної субвенції

Члени виконавчого комітету Миколаївської міської ради 23 лютого під час засідання прийняли рішення про перерозподіл 58 мільйонів 500 тисяч гривень з державних субвенцій.
За зверненням директорки департаменту фінансів Миколаївської міської ради Віри Святелик члени виконкому погодили виділення грошей з частини залишку державної соціально-економічної субвенції у розмірі 33 мільйонів гривень.
Гроші планують направити на придбання мультимедійної техніки для шкіл міста — 5 мільйонів гривень, на реконструкцію фонтану біля будівлі Миколаївської обласної ради — 18 мільйонів, на капітальний ремонт спортмайданчиків у Заводському районі — майже 10 мільйонів гривень. Ще 24 мільйони гривень державної субвенції запланували виділити на покупку комунальної техніки у лізинг та 1,5 мільйона гривень для батальйону територіальної оборони.
Член виконкому Микита Плеханов запропонував перерозподілити більше грошей на потреби територіальної оборони.
Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич сказав, що заплановані гроші — це цільові субвенції з держбюджету, тому направити їх на інші об'єкти неможливо.
"Вчора зібрали у мене в кабінеті профільного заступника Юрія Степанця, керуючого справами виконкому Андрія Волкова, Віру Святелик, представників тероборони, комбата, комбрига, а також був Онищенко Ігор Онищенко — начальник відділу з організації оборонної та мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради, який буде доповідати по програмі. Ми спитали: "Що вам потрібно? На що будуть витрачати кошти?". І вчора ж вирішили, яким чином зробити все найшвидше", — сказав Олександр Сєнкевич.
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За словами міського голови, додаткові гроші на супутні напрямки можна виділяти з міського резервного фонду через комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та виконком.
Перерозподіл грошей підтримали усі 18 присутніх членів виконкому.
Що відомо
- На засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради 23 лютого погодили цільову програму "Сприяння територіальній обороні міста Миколаєва на 2022-2024 рр.". Програму мають затвердити на сесії міськради.