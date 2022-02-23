Миколаївський виконком перерозподілив 58,5 мільйонів державної субвенції

Члени виконавчого комітету Миколаївської міської ради 23 лютого під час засідання прийняли рішення про перерозподіл 58 мільйонів 500 тисяч гривень з державних субвенцій.

За зверненням директорки департаменту фінансів Миколаївської міської ради Віри Святелик члени виконкому погодили виділення грошей з частини залишку державної соціально-економічної субвенції у розмірі 33 мільйонів гривень.

Гроші планують направити на придбання мультимедійної техніки для шкіл міста — 5 мільйонів гривень, на реконструкцію фонтану біля будівлі Миколаївської обласної ради — 18 мільйонів, на капітальний ремонт спортмайданчиків у Заводському районі — майже 10 мільйонів гривень. Ще 24 мільйони гривень державної субвенції запланували виділити на покупку комунальної техніки у лізинг та 1,5 мільйона гривень для батальйону територіальної оборони.

Член виконкому Микита Плеханов запропонував перерозподілити більше грошей на потреби територіальної оборони.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич сказав, що заплановані гроші — це цільові субвенції з держбюджету, тому направити їх на інші об'єкти неможливо.

"Вчора зібрали у мене в кабінеті профільного заступника Юрія Степанця, керуючого справами виконкому Андрія Волкова, Віру Святелик, представників тероборони, комбата, комбрига, а також був Онищенко , який буде доповідати по програмі. Ми спитали: "Що вам потрібно? На що будуть витрачати кошти?". І вчора ж вирішили, яким чином зробити все найшвидше", — сказав Олександр Сєнкевич.

За словами міського голови, додаткові гроші на супутні напрямки можна виділяти з міського резервного фонду через комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та виконком.

Перерозподіл грошей підтримали усі 18 присутніх членів виконкому.

Що відомо

На засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради 23 лютого погодили цільову програму "Сприяння територіальній обороні міста Миколаєва на 2022-2024 рр.". Програму мають затвердити на сесії міськради.

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