Системи оповіщення у Полтаві позапланово не перевірятимуть

Інформація про перевірку системи оповіщення у Полтаві, яку поширили в соцмережах 23 лютого, – неправдива. Таких заходів в обласному центрі не планували, повідомив Суспільному т.в.о. обласного департаменту цивільного захисту Віктор Стеблянко.

Неправдиву інформацію поширили у соцмережах. Зокрема, розмістили пости в Instagram. У них йшлося про те, що з 11:00 до 12:00 23 лютого у Полтаві міська влада та правоохоронці влаштують навчальне оповіщення для мешканців. Ця інформація – неправдива, каже Віктор Стеблянко.

«Перевірка системи оповіщення планова відбувається у кінці жовтня, раз на рік. За останні 10 років один раз була позапланова перевірка системи оповіщення із включенням сирен за рішенням вищого керівництва держави. Всі інші інформації про якісь перевірки – це неправда», – каже тимчасово виконувач обов’язків директора департаменту з питань оборонної роботи та цивільного захисту Полтавської ОДА Віктор Стеблянко.

За його словами, такі повідомлення можуть розповсюджувати для дестабілізації ситуації у місті та для поширення паніки серед населення.

Згідно з інформацією обласного Департаменту оборонної роботи та цивільного захисту, система оповіщення перевіряється тільки планово. Про неї заздалегідь повідомляють у засобах масової інформації та розміщують на офіційних сторінках відповідальних за ці заходи установ та організацій.

Що відомо: