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1479 щеплень від COVID-19 зробили за добу на Хмельниччині
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1479 щеплень від COVID-19 зробили за добу на Хмельниччині

Леся Боровець
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1479 щеплень від COVID-19 зробили за добу на Хмельниччині Фото: Суспільне Поділля

За добу на Хмельниччині медпрацівники зробили 1479 щеплень від COVID-19. Про це Суспільному розповіла директорка обласного департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова.

Зазначає, що перше щеплення отримали 517 жителів області, друге – 778, бустерну дозу – 180 людей. Найбільше вакцинувалися препаратом від компанії Файзер, найменше – АстразЕнекою.

Загалом від початку вакцинальної кампанії медпрацівники зробили 930 тисяч 974 щеплення від COVID-19. Всього двома дозами щеплено 445774 жителі області, бустерною дозою – 12996 людей, а додатковою дозою вакцини – 430 жителів Хмельниччини.

Що відомо

  • COVID-19: на Хмельниччині лабораторно підтвердили ще 1173 нових випадки інфікування
  • Хмельниччина отримає 1900 флаконів препарату “Молнупіравір”
  • 22 лютого у Хмельницьку центральну районну лікарню та Летичівську багатопрофільну лікарню доставили кисневі станції, закуплені для потреб лікувальних закладів Хмельниччини Міністерством охорони здоров’я.
  • Такі ж кисневі станції вже отримали Білогірська та Волочиська багатопрофільні лікарні. Загалом МОЗ закупило 225 таких кисневих станцій, для Хмельниччини їх передбачено 15.
  • Міністерство охорони здоров’я України та уряд виділили додатково кошти для облаштування спеціального майданчика, виготовлення проєктно-кошторисної документації, під’єднання до мережі живлення та інші потреби для запуску кисневих станцій у сумі 765 тис. грн.на кожну лікарню.
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