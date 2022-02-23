1479 щеплень від COVID-19 зробили за добу на Хмельниччині

За добу на Хмельниччині медпрацівники зробили 1479 щеплень від COVID-19. Про це Суспільному розповіла директорка обласного департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова.

Зазначає, що перше щеплення отримали 517 жителів області, друге – 778, бустерну дозу – 180 людей. Найбільше вакцинувалися препаратом від компанії Файзер, найменше – АстразЕнекою.

Загалом від початку вакцинальної кампанії медпрацівники зробили 930 тисяч 974 щеплення від COVID-19. Всього двома дозами щеплено 445774 жителі області, бустерною дозою – 12996 людей, а додатковою дозою вакцини – 430 жителів Хмельниччини.

Що відомо