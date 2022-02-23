Мешканцям Дніпропетровської області зробили майже 2,9 млн щеплень від коронавірусу, наразі повністю імунізувалися 58% дорослих. Про це йдеться в пресрелізі Дніпропетровської облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

"Епідситуація на Дніпропетровщині досі складна. Здебільшого, мешканці хворіють на коронавірус штаму "Омікрон". Важко переносять недуг літні люди, які були нещеплені. Найстаршій пацієнтці – 104 роки", – розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Тетяна Квітницька.

Як поінформувала посадовиця, окрім базових двох COVID-щеплень роблять в регіоні бустерні та додаткові. Для цього в області є майже 358 тис доз вакцини.

Що відомо

Вакцинують на вибір чотирма препаратами: Comirnaty, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac.

На Дніпропетровщині в наявності понад 402 тис доз вакцини.

Усього в регіоні – 120 мобільних бригад, 33 центри вакцинації та 208 пунктів щеплення.

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