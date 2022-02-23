Одеські плавці завоювали 11 медалей чемпіонату України

Одеські спортсмени завоювали 11 медалей на чемпіонаті України серед юніорів і молоді з плавання. Змагання відбулись у Дніпрі 17-20 лютого, повідомили у пресслужбі Відділення НОК України в Одеській області.

Представники СДЮШОР "Динамо" Одеської області завоювали дві золоті, п'ять срібних і чотири бронзові медалі.

16-річний Олексій Грабаров завоював чотири медалі, дві з яких золоті. Він став чемпіоном на дистанціях 200 і 400 м комплексом, завоював срібло на дистанції 200 м на спині й бронзу на дистанції 200 м батерфляєм.

Відділення НОК України в Одеській області Олексій Грабаров

16-річна Катерина Караніколова завоювала на чемпіонаті три срібні медалі профільним стилем – на спині: на 50-метрівці, 100-метрівці та 200-метрівці.

Три медалі чемпіонату України серед юніорів завоювала 15-річна Надія Біловенко.

13-річна Поліна Воробйова посіла третє місце на дистанції 100 м вільним стилем, виконавши норматив майстра спорту України.

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