Ювілейну премію імені Уласа Самчука вручили рівнезнавиці Галині Данильчук

Лавреаткою цьогорічної премії імені Уласа Самчука стала дослідниця історії Рівного Галина Данильчук. Міську літературну відзнаку їй присудили за два друковані публіцистичні видання – "Рівне у долях його мешканців" та "ПДМ: вчора, сьогодні, завжди...".

Цьогорічну лавреатку премії імені Уласа Самчука обирали таємним голосуванням з-поміж п'яти претендентів, повідомила начальниця управління культури і туризму Рівного Наталія Лозовська.

Фото: Суспільне Рівне

Комітет з присудження премії визначив переможницею Галину Данильчук.

"Цьогорічне вручення – знакова подія для всіх містян, адже маємо дві дати. Це 15-річчя музею Уласа Самчука у Рівному і вручення десятої, ювілейної, премії імені Уласа Самчука, найвищої міської відзнаки у галузі літератури. І я надзвичайно втішена, що цьогорічна лауреатка, ювілейної премії – саме Галина Данильчук", – зазначила Наталія Лозовська.

Фото: Суспільне Рівне

Нагороду Галина Данильчук отримала за два друковані публіцистичні видання. Перше – це друга книга із серії "Рівне у долях його мешканців", яка містить 29 нарисів, написаних на основі спогадів містян. Друге — "ПДМ: вчора, сьогодні, завжди...", це історико-публіцистична робота з майбутньої трилогії про Рівненський палац дітей та молоді.

"Щаслива отримати найпотужнішу, найвідомішу відзнаку у нас в місті імені нашого відомого Уласа Самчука. Куди витрачу премію? Можливостей і бажань багато, але мені потрібна техніка для роботи — новий ноутбук. Мені б хотілося завершити третю книгу і її видати", — зізналася Галина Данильчук.

Фото: Суспільне Рівне

Сума премії становить 35 тисяч гривень. Окрім того, лавреатці вручили диплом та нагрудний знак.

Що відомо

Галина Данильчук – дослідниця і авторка численних публікацій з історії Рівного, членкиня Національної спілки краєзнавців України. Працює у Рівненському обласному краєзнавчому музеї. У 2013 році перша її книга "Рівне у долях його мешканців" стала кращою книгою про місто. Видання вмістило двадцять нарисів, написаних за спогадами рівнян. У 2021 році Галина Данильчук стала лауреатом премії імені Ігоря Свєшнікова в галузі охорони культурної спадщини.

Літературна премія імені Уласа Самчука заснована розпорядженням міського голови Рівного у 2012 році задля увічнення пам'яті українського письменника, уродженця Рівненщини Уласа Самчука та заохочення сучасних місцевих прозаїків.

Премію, диплом та нагрудний знак вручають лавреатам щороку в лютому до дня народження Уласа Самчука. З початку заснування премії її лавреатами були такі рівненські письменники: Євген Шморгун, Петро Велесик, Василь Басараба, Ірина Одерако, Олена Медведєва, Микола Панченко, Ірина Баковецька-Рачковська, Віктор Мазаний, Олександр Ірванець.

Улас Самчук — український письменник, журналіст і публіцист, член уряду УНР у вигнанні. Народився 20 лютого 1905 року в селі Дермань на Рівненщині. У 1941-1943 роках був редактором газети "Волинь", яку видавали в Рівному. З-поміж найвідоміших творів Уласа Самчука — "Марія" і трилогія "Волинь".

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