Незабаром Чернігівська ТЕЦ отримає вугілля

Вже найближчим часом склади КЕП "Чернігівська ТЕЦ" почнуть наповнюватися вугіллям. Наразі його вже розвантажують в порту "Чорноморськ". Про це повідомили на офіційному сайті підприємства.

"Увечері 19 лютого у порт "Чорноморськ" прибув багатотонний балкер "KEY KNIGHT", який доставив в Україну 74 тисяч тон енергетичного вугілля. Станом на 8 ранку 21 лютого з трюмів судна вже розвантажено 25 тисяч тон високоякісного вугілля, на розвантаження очікує ще 49 тисяч тон. Після розвантаження паливо вагонами доправлять до складів Дарницької, Чернігівської та Сумської ТЕЦ", — йдеться в повідомленні.

ФОТО: Чернігівська ТЕЦ Балкер «KEY KNIGHT» з вугіллям

В пресслужбі зазначають, що також в українських портах очікують на судно з південноафриканським вугіллям. Після його розвантаження, 56 тисяч тон вугілля з ПАР теж доправлять на ТЕЦ.

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