У Полтаві працівник музею звільнився через поїздку до Росії

Заступник директора Полтавського краєзнавчого музею Гліб Кудряшов звільнився. Рішення ухвалили, бо він брав участь у науковій конференції, яка відбувалася в Росії. Про це Суспільному розповів директор музею Олександр Супруненко.

Про те, що Гліб Кудряшов буде їхати в Санкт-Петербург, працівники та адміністрація закладу не знали. Він долучився до конференції міжнародного гуманітарного проєкту "Мінська ініціатива" – "Нові художні мови і технології як шляхи переосмислення культурного досвіду". Із 8 до 11 лютого 2022-го року заступник директора перебував у відпустці, сказав Олександр Супруненко.

"Він повинен був їхати в Білорусь. Чому він поїхав на ту конференцію в "Ермітаж" (музей у Санкт-Петербурзі – ред.) чи де вона відбувалася, я не знаю. Сам напевно не подумав і написав, що він заступник директора (Полтавського краєзнавчого музею – ред.). І всі російські сайти відразу ж дали: "Підтримують "Мінську ініціативу»". І це все отримало дуже великий розголос", – додав директор музею.

За словами Олександра Супруненка, 22 лютого з Глібом Кудряшовим спілкувалася адміністрація закладу. Після обговорення ситуації того ж дня заступник вирішив написати заяву про звільнення за власним бажанням.

Журналісти Суспільного намагаються зв’язатися із Глібом Кудряшовим, аби оприлюднити його позицію щодо ситуації.

Що відомо: