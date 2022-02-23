У Кропивницькому споживачі підприємства "Дніпро – Кіровоград" можуть повідомити по "телефону довіри" про некоректну поведінку його працівників. Про це Суспільному розповіла директорка водоканалу Валентина Давидчук.

За номером (0522) 27-72-60 потрібно дзвонити у таких випадках:

якщо працівник підприємства "Дніпро – Кіровоград" під час виконання обов’язків некоректно поводиться, не пред’явив службове посвідчення на вимогу, здійснює фото- чи відеозйомку на приватній території, яка не стосуються приладів та обладнання водопостачання та водовідведення;

якщо ви маєте інформацію чи стали свідком незаконних врізок у водопровідні чи каналізаційні мережі підприємства;

якщо ви маєте інформацію чи стали свідком незаконного зливу нечистот у каналізаційні колектори підприємства.

За словами Валентини Давидчук, "телефон довіри" працює з 8:00 до 17:00 щоденно, крім вихідних.

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