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Поліція Сумщини отримала нові службові автомобілі
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Поліція Сумщини отримала нові службові автомобілі

Юлія Марковська
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Поліція Сумщини отримала нові службові автомобілі Суспільне Суми

23 лютого на площі Незалежності у Сумах отримали ключі та сертифікати на службові машини поліцейські Сумщини.

Поліція Сумщини отримала нові службові автомобіліСуспільне Суми

Підрозділам поліції області передали 10 службових автомобілів. Їх використовуватимуть в центрі забезпечення, управлінні карного розшуку, управлінні організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП.

Поліція Сумщини отримала нові службові автомобіліСуспільне Суми

На нових машинах працівники підрозділів поліції поїхали до місць несення служби.

Поліція Сумщини отримала нові службові автомобіліСуспільне Суми

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