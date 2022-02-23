Поліція Сумщини отримала нові службові автомобілі

23 лютого на площі Незалежності у Сумах отримали ключі та сертифікати на службові машини поліцейські Сумщини.
Суспільне Суми
Підрозділам поліції області передали 10 службових автомобілів. Їх використовуватимуть в центрі забезпечення, управлінні карного розшуку, управлінні організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП.
Суспільне Суми
На нових машинах працівники підрозділів поліції поїхали до місць несення служби.
Суспільне Суми
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