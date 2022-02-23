Окупанти обстріляли Зеленопілля, дітей з садочка відправили в укриття — Проліска

У Донецькій області окупанти обстріляли Зеленопілля. Про це Суспільному повідомила керівниця гуманітарного штабу "Проліска" смт Зайцеве Ганна Тимофеєва.

"Сьогодні близько 11 години проросійські бойовики обстріляли село Зеленопілля Бахмутського району. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок", — повідомила Ганна Тимофеєва.

Тимофеєва додала, що діти із місцевого дитсадка знаходяться в укритті.

Що відомо

Село Зеленопілля Бахмутського району на Донеччині з 21 січня залишається без централізованого водопостачання через аварію, що сталась на підземному водогоні. У селі проживає 209 людей та знаходиться один дитячий садочок.

Російські окупанти 21 лютого близько 17:30 обстріляли Новолуганське на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинув 52-річний мирний житель.

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20 лютого російські окупанти 80 разів порушили режим припинення вогню, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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