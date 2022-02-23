Наразі на Чернігівщині у прикордонних пунктах пропуску на кордоні з Росією збільшення пасажиропотоку не спостерігається. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцева.

"Наразі збільшення пасажиропотоку ми не спостерігаємо. Все спокійно та контрольовано", — сказала Шеховцева.

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, МЗС України порекомендувало громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію.

"У зв’язку із посиленням російської агресії проти України, що, серед іншого, може призвести до істотного обмеження можливостей надання консульської допомоги на території Російської Федерації, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію", — йдеться в повідомленні.

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