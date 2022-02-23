У Житомирі частково перекрили рух вулицею Фещенка-Чопівського

23 лютого у Житомирі через ремонтні роботи частково перекрили рух вулицею Фещенка-Чопівського. Про це на своєму сайті повідомила пресслужба Житомирської міської ради.
Рух транспорту перекрили з 11 години. На вулиці Фещенка-Чопівського комунальне підприємство "Житомирводоканал" проводить ремонтні роботи.
На період перекриття тролейбусний маршрут №15 тимчасово не працюватиме, а тролейбусний маршрут №15А курсуватиме до Обласної клінічної лікарні та у зворотньому напрямку.
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