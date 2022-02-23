У Вінниці, 23 лютого, не проводитимуть перевірку системи оповіщення з включенням звуку сирен. Інформація про те, що це може бути сьогодні, не відповідає дійсності.

Так, у мережі почали розповсюджувати інформацію, що начебто 23 лютого о 12:00 у рамках тестування централізованої системи оповіщення населення вмикатимуть тривожні сирени. Сигнали начебто мали подавати з міських гучномовців.

Цю інформацію спростував начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи ВМР Олег Парфілов.

"На рівні міста та області включення сирен у рамках перевірки системи оповіщення населення сьогодні не планується. У разі, якщо така перевірка буде запланована, про це завчасно повідомлять на офіційному сайті міської ради", — прокоментував Олег Парфілов.

У міській раді зазначили, про перевірку системи оповіщення повідомляють заздалегідь. Вінничанам радять слідкувати за повідомленнями на офіційних сайтах Вінницької міської ради або, якщо йдеться про регіон, Вінницької обласної державної адміністрації.