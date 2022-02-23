На Львівщині двоє гірників отримали травми: у якому вони стані

Учора, 22 лютого, два гірники шахт ДП "Львіввугілля" отримали травми на виробництві. Нещасні випадки трапилися у шахтах "Лісова" та "Степова". Про те, що трапилось та у якому стані гірники, Суспільному повідомив речник ДП "Львіввугілля" Сергій Бобра.

Перший випадок трапився близько 15:30 на шахті "Лісова. Тоді травми отримав 27-річний гірник очисного забою.

"У другу зміну під час видобутку вугілля у лаві №168 розірвався ланцюг скребкового конвеєру і елементом ланцюга, "жабкою" зокрема, який відлетів у сторону, був травмований гірник очисного забою 1995 року народження", — каже Сергій Бобра.

За словами речника ДП "Львіввугілля, внаслідок цього чоловік отримав перелом склепіння черепа. Його госпіталізували до Червоноградської міської лікарні. Гірник перебуває у реанімаційному відділенні.

Ще один нещасний випадок стався о 17:30 на шахті "Степова". Там трапився обвал породи.

"На шахті "Степова" під час зняття секції у лаві №143 з відбійного простору відшарувався і впав кусок породи. Він травмував майстра-підривника дільниці вибухових робіт 1981 року народження. Чоловік у лікарні. У нього діагностували травму грудної клітини, травму хребта та кисті", — каже Сергій Бобра.

Причини нещасних випадків розслідуватиме спеціальна комісія. Вони будуть встановлювати усі обставини подій.

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