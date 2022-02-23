25 334 гривні мають відшкодувати громаді Ужгорода невідомі, які зрізали дерево на вулиці Минайській біля Ужгородської районної лікарні. Про це Суспільному 23 лютого повідомила заступниця директора департаменту міської інфраструктури Олександра Турянчик.

За її словами, окрім відшкодування збитків за видалення, підозрювані мають заплатити гроші за посадку нових дерев та приведення території до належного стану. "Наразі розрахунок за відновлення території у департаменті ще не провели", — додала Турянчик.

Наразі Департамент міської інфраструктури Ужгородської міськради звернувся до патрульної поліції, щоб надали дані про людей, які намагалися зрубати дерева. "Йдеться про двох осіб. Офіційну відповідь від правоохоронців ми ще не отримали", — розповіла Олександра Турянчик.

Як повідомила Суспільному речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан: "Наразі матеріали проходять відповідну перевірку, встановлюється законність цієї події і, звісно, встановлюються особи, які до неї причетні. Якихось рішень ще не прийнято, перевірка ще триває".

Що відомо:

19 лютого невідомі зрубали дерево біля Ужгородської районної лікарні. Місце події оглянула комісія.

На місці зрубаного дерева планують посадити три нові дерева.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram