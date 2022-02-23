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На Херсонщині Нацгвардія взяла під охорону Каховську ГЕС
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На Херсонщині Нацгвардія взяла під охорону Каховську ГЕС

Аліна Мокляк
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На Херсонщині Нацгвардія взяла під охорону Каховську ГЕС Фото: В/ч 3056 Нацгвардії

На території Херсонської області нацгвардійці військової частини 3056 посилили охорону Каховської ГЕС. Важливий об’єкт критичної інфраструктури також охороняє і поліція.

Про це йдеться на сторінці військової частини 3056 у Facebook.

На Херсонщині Нацгвардія взяла під охорону Каховську ГЕСФото: В/ч 3056 Нацгвардії

Посилили охорону на території Каховської ГЕС з 22 лютого. Як повідомив заступник командира зі служби капітан Олег Ліщишин, правоохоронці мають належну підготовку, щоб забезпечити охорону гідроелектростанції.

На Херсонщині Нацгвардія взяла під охорону Каховську ГЕСФото: В/ч 3056 Нацгвардії

Територію важливого об’єкту критичної інфраструктури охороняють цілодобово, патрулюють по периметру із залученням військової техніки. Також організували тимчасові контрольно-пропускні пункти.

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